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На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину
Чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги
фото: поліція Рівненщини

У салоні автівки правоохоронці виявили майже 70 кг бурштину під маскувальною сіткою

6 січня у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль «Opel Combo» через порушення правил дорожнього руху. 62-річний водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Після цього правоохоронці оглянули салон автомобіля та виявили пакет з бурштином вагою майже 70 кілограмів. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.

На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину фото 1

«Поліцейські вилучили каміння, яке в подальшому буде скероване на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 240-1 ч.1 КК України (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину фото 2

Нагадаємо, що у Херсонській області за добу від російських обстрілів двоє мирних жителів загинули і 19 поранені, пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільних і один службовий автомобіль поліції. 

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Теги: бурштин автомобіль Рівненщина поліція перевезення

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