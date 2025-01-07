На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину

У салоні автівки правоохоронці виявили майже 70 кг бурштину під маскувальною сіткою

6 січня у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль «Opel Combo» через порушення правил дорожнього руху. 62-річний водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Після цього правоохоронці оглянули салон автомобіля та виявили пакет з бурштином вагою майже 70 кілограмів. Відомо, що чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги.

«Поліцейські вилучили каміння, яке в подальшому буде скероване на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 240-1 ч.1 КК України (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у Херсонській області за добу від російських обстрілів двоє мирних жителів загинули і 19 поранені, пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільних і один службовий автомобіль поліції.