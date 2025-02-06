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Зняли понад 1 млн грн з рахунків померлих. У Києві судитимуть приватного нотаріуса та її спільників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зняли понад 1 млн грн з рахунків померлих. У Києві судитимуть приватного нотаріуса та її спільників
Санкція статті, за якою звинувачується приватна нотаріус, передбачає до 12 років позбавлення волі
фото: Національна поліція Києва, Facebook

Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватна нотаріус

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо приватного нотаріуса та трьох її спільників, які привласнили близько 1 млн грн з банківських рахунків померлих громадян. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.  

Як встановили правоохоронці, шахрайську схему організувала 42-річна приватний нотаріус, яка залучила собі у помічники двох чоловіків та жінку віком від 40 до 43 років. Згідно із розробленим планом, фігуранти від клієнтів отримували інформацію про наявність грошей на банківських рахунках їх померлих близьких родичей, а потім, використовуючи підроблені документи, переоформлювали спадщину на себе.

Так, слідством було доведено, що у 2022 році 30-річна киянка звернулася до приватного нотаріуса, щоб оформити спадщину, що залишилася після смерті її батька. Дізнавшись, що на рахунку померлого зберігається значна сума коштів – близько 860 тис. грн, зловмисниця вирішила заволодіти цими грошима. Вона надала спадкоємиці фальшиву відповідь з банку, в якій була вказана інша сума – лише 112 грн.

«Надалі зловмисники підробили свідоцтво про право на спадщину за заповітом на одного з учасників групи та, використовуючи підроблений документ, зняли з рахунку померлого кошти та незаконно їх привласнили», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за словами правоохоронців, у 2023 році ділки ошукали іншу спадкоємицю. Дізнавшись, що на рахунку її померлого сина знаходиться 183 тисячі гривень, фігуранти заволоділи цими коштами. Про те, що жінка стала жертвою злочину, потерпіла дізналась від правоохоронців.

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Обшуки було проведено у приватної нотаріуски, її спільників та у робочому кабінеті організаторки
фото: Національна поліція України, Facebook

Як повідомила поліція Києва, під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів та у робочому кабінеті організаторки слідчі вилучили документацію, мобільні телефони та банківські карточки.

Банківські картки, вилучені під час обшуків у приватного нотаріуса та її спільників
Банківські картки, вилучені під час обшуків у приватного нотаріуса та її спільників
фото: Національна поліція України, Facebook

Всім чотирьом учасникам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартирами людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Про це повідомляє Національна поліція України. Зазначається, що організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще декількох осіб. Фігуранти входили в довіру до потерпілих, робили ремонти в їхніх квартирах, а після – продавали нерухомість.

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Теги: нотаріус шахрайство банк слідство документи розслідування поліція жінка карткові перекази

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