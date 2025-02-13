Суд обрав запобіжний захід топпосадовцю СБУ, якого викрив Малюк

СБУ підозрює Козюру у співпраці з російською розвідкою з 2018 року

Дмитро Козюра визнав свою провину

Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі у вигляді тримання під вартою до 11 квітня без можливості внесення застави. Його заарештовано за підозрою у співпраці з російською ФСБ. Під час засідання він визнав свою провину. Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Під час засідання Козюра розповів, що служить в СБУ з 2002 року. Служба підозрює його у співпраці з російською розвідкою з 2018 року.

Обвинувачення запросило тримання під вартою без застави. Прокурор повідомив, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав ФСБ інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів. І ще один зафіксований епізод – передача інформації, що містила держтаємницю.

Адвокат запросив домашній арешт. За словами захисника, Козюра співпрацює зі слідством та дав проти себе викривальні покази. Також підсудний має призначене медикаментозне лікування та високий тиск, стверджує адвокат.

Прокурор просив суд закрити розгляд засідання. Суд вирішив залишити засідання відкритим та попросив прокурора утриматись від розголошення інформації, якщо вона містить державну таємницю.

Нагадаємо, Служба безпеки України 12 лютого повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника вчора зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».