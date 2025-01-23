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У Києві затримано чоловіка, який скоїв замах на вбивство працівника ДБР

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві затримано чоловіка, який скоїв замах на вбивство працівника ДБР
Працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника
фото: Оболонське управління поліції

Фігурант, бажаючи уникнути відповідальності за вчинений раніше злочин, з ножем напав на правоохоронця та завдав йому тілесних ушкоджень

Поліція Києва затримала чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР. Про це повідомляє Національна поліція України. 

Повідомляється, що фігурант, бажаючи уникнути відповідальності за вчинений раніше злочин, з ножем напав на правоохоронця та завдав йому тілесних ушкоджень. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем проживання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника.

Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР
Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР
фото: Відділ комунікації поліції Києва

Пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я, а слідчі столичної поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомив фігуранту про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України – замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.  

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у замаху на вбивство заступника Ляшка керував наркобізнесом на Київщині. Він зі спільниками тримали нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами «чорного» ринку становить близько 5 млн грн щомісячно.

До слова, перший заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах.

Теги: Київ вбивство Державне бюро розслідувань поліція злочин

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