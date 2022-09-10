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Чекала приходу «русского міра». На оборонному підприємстві викрито зрадницю (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чекала приходу «русского міра». На оборонному підприємстві викрито зрадницю (фото)
Жінка всіляко демонструвала свою проросійську позицію
фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці зі спецслужбами Росії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України. Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Слідством встановлено, що зрадниця – 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

Задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року. І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці й модернізації військового озброєння і ракетної техніки.

Її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ РФ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікацій та комп‘ютерну техніку, які використовувалися для протиправної діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Судом планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, нещодавно співробітники СБУ викрили у Кривому Розі підозрюваного в антиукраїнській пропаганді.

Теги: Дніпро СБУ війна військові озброєння Україна росія жінка кримінал

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