Підірвав частину боєкомплекту: СБУ затримала російського агента

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану

Окупанти обіцяли своєму поплічнику винагороду у розмірі 30 тис. грн

Служба безпеки України на Херсонщині нейтралізувала російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику винагороду у розмірі 30 тис. грн.

«Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Служба безпеки України затримала пенсіонера, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.

До цього, співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще шести колаборантів, які обіймають «посади» в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях.