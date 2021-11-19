Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура підтвердила, що за кермом був 16-річний юнак

Зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто збігаються із зразками ДНК матеріалів, відібраних у 16-річного водія

У Харкові під час смертельної аварії на проспекті Гагаріна за кермом автомобіля Infiniti був 16-річний водій Микола Харківський. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у п'ятницю, 19 листопада, пише «Слово і діло».

«Згідно з висновком молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто збігаються із зразками ДНК матеріалів, відібраних у 16-річного водія. Таким чином, у сукупності з допитом свідків, що перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом у момент ДТП знаходився саме 16-річний водій», – сказав Чубенко.

Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила причетність 16-річного підлітка до аварії.

Як відомо, 12 листопада автівку «мажора» оглянули експерти.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.