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Чверть підпалів військових автівок здійснюють підлітки – дані від Нацполіції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чверть підпалів військових автівок здійснюють підлітки – дані від Нацполіції
Зазвичай майбутні «палії» потрапляють «до уваги» окупантів, коли шукають швидкого заробітку в Telegram-каналах
фото: Нацполіція

Підпали є результатом роботи російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ

Поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ.

«Росіяни вербують нашу молодь для вчинення цих злочинів. На жаль, ми маємо понад 200 таких випадків, з яких більше 50 скоєні дітьми, які не усвідомлюють наслідків і відповідальності за свої дії», – зазначив очільник Нацполіції.

Вигівський також наголосив на тому, що правоохоронні органи активно працюють над профілактикою серед дітей та молоді, пояснюючи їм правові та моральні наслідки таких вчинків.

Нагадаємо, вночі до Дарницького управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць району горить військовий автомобіль. Пожежу загасили, а під час огляду місця події поліцейські виявили докази, які вказували на умисний підпал автомобіля. Поліцейські встановили, що затримані приїхали до столиці декілька місяців тому з інших областей у пошуках роботи. Вони знайшли оголошення в інтернеті, де ворожі спецслужби пропонували за гроші здійснювати підпали військових авто.

Також Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Зокрема, 15 річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в Telegram-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією «роботи» . Після цього в чаті йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

До слова, правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. 

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Теги: ЗСУ молодь росіяни диверсанти

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