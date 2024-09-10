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Росія перекинула нові резерви у Харківську область

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія перекинула нові резерви у Харківську область
Окупанти планують проводити наступальні дії у Харківській області
фото: міноборони РФ

Максим Жорін розповів, що окупанти намагаються наступати у Харківській області

Російська армія перекинула нові резерви та збільшила інтенсивність штурмів на Харківському напрямку. Про це розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у коментарі 24 каналу.

«Саме тому, що росіяни хочуть і планують проводити тут наступальні дії, вони перекинули сюди свіжі сили, нові ресурси. Ними намагаються наступати»,– сказав військовий.

Максим Жорін зауважив, що на ситуацію на цій ділянці фронту не вплинула операція ЗСУ у Курській області. 

«Сюди заводять більш свіжі війська, тому безпосередньо на полі бою ми не відчули якихось змін. Свою планову роботу ворог проводить так, як і проводив, підрозділи не знімає», – наголосив Жорін.

Нагадаємо, що російська армія також просунулася у Красногорівці та біля кількох населених пунктів, що у Донецькій області.

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Теги: Харківщина Харків війна військові окупанти окупація росія росіяни Україна ЗСУ

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