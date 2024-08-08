У Києві 16-річний підліток підпалював машини військових

Мешканець столиці, який потрапив «до уваги» окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах

Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто Сил оборони. Тепер йому загрожує 12 років тюрми. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У результаті комплексних заходів у місті затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив «до уваги» окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

«Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру», – повідомляє Служба безпеки.

Після виконання цього завдання куратор пообіцяв неповнолітньому «великі гроші» в обмін на підпал військових автомобілів. Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.

У відомстві пояснюють, що відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші РФ, а нібито в нашій державі існує проросійське «підпілля», яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ.

Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для «погодження» з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

«Це було ще одним «тестовим" завданням для завербованого киянина – у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці», – пояснюють в СБУ, зауваживши, що киянина затримали «по гарячих слідах».

У ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання «перевірочних» завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав.

На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Крім того, росіянину заочно повідомлено про підозру за втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.

Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки. Зловмисників затримано. Організатором підпалу виявився 42-річний мешканець столиці, який залучив до свого плану 39-річного жителя Київської області. Останній відстежував місцезнаходження автомобіля та передавав інформацію організатору.