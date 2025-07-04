Суд в Україні вперше визнав шлюбні відносини між двома чоловіками

Пара провела цивільну церемонію в Україні ще у 2017 році, а у 2021 році офіційно зареєструвала шлюб у США

Уперше в історії України суд визнав факт шлюбних відносин між двома чоловіками. Відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд міста Києва, встановивши юридичний факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім’ї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську організацію «Інсайт», яка супроводжувала справу разом із адвокаткою Оксаною Гузь.

У повідомленні зазначається, що один із позивачів, Зорян Кісь, із 25 червня 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном. Його партнеру, Тимуру Левчуку, було відмовлено у праві на виїзд з України як члену сім’ї, що і стало підставою для звернення до суду. Чоловіки проживають разом із 2013 року.

За інформацією ГО «Інсайт», пара провела цивільну церемонію в Україні ще у 2017 році, а у 2021 році офіційно зареєструвала шлюб у США. Однак через відмову Міністерства закордонних справ України визнати їх членами однієї сім’ї, вони були змушені звернутися до суду.

Первинну заяву було подано у вересні 2024 року, але Деснянський районний суд Києва відмовив у відкритті провадження. Апеляція підтримала цю відмову. Лише у лютому 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та направив справу на новий розгляд. У травні провадження було відкрито повторно.

10 червня 2025 року суд ухвалив рішення, яким офіційно встановив факт спільного проживання однією сім’єю. Це рішення базується на низці ознак, зокрема спільному побуту, бюджету, майну, а також тривалих стосунках і взаємній підтримці партнерів.

Суд, окрім положень Конституції України, зокрема статті 21 (усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах), також спирався на практику Європейського суду з прав людини.

У ГО «Інсайт» наголосили, що це рішення є важливим правовим прецедентом для визнання одностатевих стосунків в Україні. В умовах, коли законодавчо не закріплено жодних інститутів реєстрованого партнерства чи одностатевих шлюбів, судове встановлення факту сімейних відносин залишається єдиним доступним механізмом для захисту прав таких пар.

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