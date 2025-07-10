Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу

Підозрювана залишиться під вартою до 7 вересня, якщо не внесе заставу

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Про це інформує «Главком» з посиланням на «ВАКС вирішив» та повідомлення пресслужби суду, в якому не зазначається прізвище підозрюваної.

Згідно з ухвалою суду від 10 липня, Крупа залишатиметься під вартою до 7 вересня 2025 року. Водночас ВАКС визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 56 млн грн. У травні 2025 року суд вже зменшував суму застави для підозрюваної до 112 млн грн. Таким чином, сьогодні сума застави була зменшена фактично вдвічі.

Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО. У разі внесення застави на неї будуть покладені такі обов’язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками Хмельницької МСЕК та особами, які туди зверталися з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;

повідомляти про зміну свого місця проживання;

здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України. Також Тетяні Крупі додали нову підозру за статтею 366-2 ККУ, яка стосується умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Також «Главком» сповіщав, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вадим Сидоренко анонсував зміну підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яка підозрюється у незаконному збагаченні.

До слова, «Главком» інформував, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.