Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу
Суд продовжив арешт Тетяні Крупі та зменшив розмір застави
фото ілюстративне з відкритих джерел

Підозрювана залишиться під вартою до 7 вересня, якщо не внесе заставу

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Про це інформує «Главком» з посиланням на «ВАКС вирішив» та повідомлення пресслужби суду, в якому не зазначається прізвище підозрюваної.

Згідно з ухвалою суду від 10 липня, Крупа залишатиметься під вартою до 7 вересня 2025 року. Водночас ВАКС визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 56 млн грн. У травні 2025 року суд вже зменшував суму застави для підозрюваної до 112 млн грн. Таким чином, сьогодні сума застави була зменшена фактично вдвічі.

Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО. У разі внесення застави на неї будуть покладені такі обов’язки:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
  • не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування із працівниками Хмельницької МСЕК та особами, які туди зверталися з питань, що стосуються обставин кримінального провадження;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання;
  • здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України. Також Тетяні Крупі додали нову підозру за статтею 366-2 ККУ, яка стосується умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Також «Главком» сповіщав, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вадим Сидоренко анонсував зміну підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яка підозрюється у незаконному збагаченні.

До слова, «Главком» інформував, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), розпочало кримінальне провадження щодо колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Йдеться про сина колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. 

Читайте також:

Теги: суд МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церква митрополита Онуфрія намагається заблокувати будь-які рухи держави у питанні афільованості цієї релігійної організації з РПЦ
Закон про заборону Московської церкви. Митрополит Онуфрій пішов в контратаку Війна і церква
25 червня, 21:00
Вперше в Україні суд визнав одностатевий союз шлюбними відносинами
Суд в Україні вперше визнав шлюбні відносини між двома чоловіками
4 липня, 04:48
Головний корпус Одеської юридичної академії
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
20 червня, 07:01
Слідство уникло відповіді, чи передасть кошти АРМА, вилучені у Крупи
Де сховані гроші, вилучені вісім місяців тому у Крупи? Відповідь прокуратури
20 червня, 08:23
26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини
Суд обрав запобіжний захід міністру Чернишову
27 червня, 18:46
НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову
Стало відомо, коли суд оголосить рішення щодо відсторонення Чернишова
1 липня, 19:06
Зорян Кісь має багаторічного партнера Тимура Левчука (на фото зліва)
Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером
3 липня, 15:22
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
Суд над P. Diddy: стало відомо, що вирішили присяжні
2 липня, 18:35

Кримінал

Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу
Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу
Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей
Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей
Масштабні обшуки на митницях. Правоохоронці повідомили результати
Масштабні обшуки на митницях. Правоохоронці повідомили результати
Будівництво магістральних водогонів на Дніпропетровщині: керівник Служби відновлення поскаржився на обшуки
Будівництво магістральних водогонів на Дніпропетровщині: керівник Служби відновлення поскаржився на обшуки
Суд повернув Міноборони понад 20 тис. гектарів лісу, який роками вирубував лісгосп
Суд повернув Міноборони понад 20 тис. гектарів лісу, який роками вирубував лісгосп
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
28K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
19K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
17K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua