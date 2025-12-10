ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди та впливу на співробітників ДБР з боку злочинної організації, яку викрило НАБУ під час операції «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання ТСК Верховної Ради.

За інформацією правоохоронців, наразі підтверджено факт перебування членів злочинної організації (за версією НАБУ, її очолював бізнесмен Тимур Міндіч) в адміністративній будівлі ДБР, що поблизу столичного залізничного вокзалу. Слідство також зазначило, що вирахувало свого працівника ДБР, який зустрічався з фігурантами плівок НАБУ.

Під час досудового розслідування ДБР допитало 47 свідків. Зокрема, було опитано колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на плівках НАБУ він фігурує під псевдо Рокет). Нині він є підозрюваним у справі про масштабну корупцію в енергетиці.

Крім того, ДБР у рамках досудового розслідування запустило дві експертизи.

У свою чергу слідство перевіряє факти відвідування співробітників ДБР будівлі «Енергоатома».

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.