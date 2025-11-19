Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Не лише Ізраїль. Сім’ї Міндіча та Цукермана спільно мандрували світом – слідство

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Не лише Ізраїль. Сім’ї Міндіча та Цукермана спільно мандрували світом – слідство
За даними слідства, Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Олександром Цукерманом (на фото зліва)
колаж: glavcom.ua

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман мають статус підозрюваних у корупційних злочинах

Підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з іншим фігурантом кримінального провадження і співорганізатором корупційної схеми в галузі енергетики Олександром Цукерманом. Про це повідомляє «Главком» на матеріали справи операції «Мідас», які потрапили до розпорядження редакції.

За даними правоохоронців, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року).

Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

На початку червня 2022 року бізнесмени Міндіч і Цукерман автомобілем виїхали за межі країни і в середині того ж місяця повернулися назад залізницею.

У середині жовтня 2024 року матір Цукермана спільно з дружиною Міндіча, його матір’ю та сином залишили Україну на автомобілі. Ближче до кінця того ж місяця на тій же автівці в Україну в’їхав Тимур Міндіч зі своїми дітьми у компанії Олександра Цукермана та його сина.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом»,

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція в Україні війна Тимур Міндіч Олександр Цукерман Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником у переговорах з Путіним
Що Орбан продаватиме Путіну після зустрічі з Трампом?
8 листопада, 14:42
Україна зніме документальний фільм про Курську операцію Збройних сил
«Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно Культурний фронт
31 жовтня, 11:25
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
22 жовтня, 16:57
Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем Марком Рютте у Лондоні
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
25 жовтня, 02:49
Джерело Reuters зазначає, що Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп
Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»
1 листопада, 04:31
11 листопада російські Росія атакувала безпілотниками Одеську область
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
11 листопада, 14:23
За умови підписання контракту із ЗСУ, іноземні добровольці зможуть самостійно обирати брадиду та напрям служби
ЗСУ пропонує іноземним добровольцям ширші можливості служби в Україні
17 листопада, 09:04
Макрон сподівається на завершення війни до 2027 року
Коли закінчиться війна? Президент Франції зробив прогноз
17 листопада, 16:38
Кучма розповів, що на початку війни у нього були ілюзії щодо російського народу
Кучма пояснив, чи можна було спинити Путіна 2022 року
1 листопада, 18:15

Кримінал

Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua