Не лише Ізраїль. Сім’ї Міндіча та Цукермана спільно мандрували світом – слідство

За даними слідства, Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Олександром Цукерманом (на фото зліва)

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман мають статус підозрюваних у корупційних злочинах

Підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з іншим фігурантом кримінального провадження і співорганізатором корупційної схеми в галузі енергетики Олександром Цукерманом. Про це повідомляє «Главком» на матеріали справи операції «Мідас», які потрапили до розпорядження редакції.

За даними правоохоронців, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року).

Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

На початку червня 2022 року бізнесмени Міндіч і Цукерман автомобілем виїхали за межі країни і в середині того ж місяця повернулися назад залізницею.

У середині жовтня 2024 року матір Цукермана спільно з дружиною Міндіча, його матір’ю та сином залишили Україну на автомобілі. Ближче до кінця того ж місяця на тій же автівці в Україну в’їхав Тимур Міндіч зі своїми дітьми у компанії Олександра Цукермана та його сина.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом»,

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.