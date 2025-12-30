Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Домашнє насильство в Україні: у 2025 році змінилися тенденції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Домашнє насильство в Україні: у 2025 році змінилися тенденції
В Україні поменшало кримінальних проваджень про домашнє насильство
фото з відкритих джерел

Кількість офіційних проваджень зменшилася, водночас зросла кількість звернень на гарячу лінію щодо домашнього насильства

Наприкінці року стало відомо, що в Україні поменшало кримінальних проваджень про домашнє насильство. Про це пише «Главком» із посиланням на «Опендабот».

У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.

За даними аналітиків, до суду надходить 79% проваджень. Водночас кількість неофіційних звернень, які надходять на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, зросла на 9%. За три квартали до лінії надійшло 35 тис. звернень.

Кількість справ про домашнє насильство
Кількість справ про домашнє насильство
фото: «Опендабот»

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки, але також серед цих звернень є запити від людей похилого віку та дітей. Причина половини звернень стосується психологічного насильства, третина фізичного насилля, 17% – економічного та 1,6% сексуального насилля. Протягом двох останніх років кожне четверте звернення свідчить про домашнє насилля зі сторони чоловіків.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості дзвінків від постраждалих у сім’ях військовослужбовців. Також почастішали дзвінки від дітей, які стають свідками насильства. Коли мати, як постраждала особа, не звертається по допомогу – за неї це роблять діти. Спостерігаємо також тенденцію поширення гендерно зумовленого насильства в кіберпросторі, що включає сексуальні домагання, погрози та маніпуляції – як щодо дорослих, так і щодо дітей», – коментує Юлія Дмитрук, юристка ГО «Ла Страда-Україна». Юлія Дмитрук розповіла від чого залежить різниця між зменшенням офіційної кількості проваджень та ростом звернень на гарячу лінію.

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки
Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки
фото: «Опендабот»

За її словами, проблема в необізнаності постраждалих щодо законодавства, через незнання власних прав та того, як може реагувати поліція. Також однією з причин є відсутня можливість звернутися до спеціальних служб чи поліції через певні прничини.

«Якщо ви або ваші знайомі страждають від домашнього насильства, телефонуйте на спеціальні гарячі лінії — 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звернутися на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225», – повідомили в «Опендабот».

Раніше «Главком» розповідав про те, що за даними спільної доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) і структури «ООН-жінки», у 2024 році близько 50 тис. жінок і дівчаток у всьому світі були вбиті своїми партнерами або членами родини. Це означає, що в середньому такий злочин відбувався кожні 10 хвилин, або близько 137 жертв щодня.  Усього за 2024 рік було вбито 83 тис. жінок та дівчаток.

Читайте також:

Теги: прокуратура домашнє насильство поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
Нетверезі працівники ТЦК побили офіцера полції
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця
18 грудня, 15:04
Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили жінку разом із хлопчиком до «Охматдиту»
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
9 грудня, 09:18
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
Прокуратура Києва винесла вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки.
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
19 грудня, 12:35
Фігурант Чугуївського моргу привласнював мобільні телефони полеглих бійців
На Харківщині працівник моргу підозрюється у крадіжці речей загиблих військових
23 грудня, 12:21
Пікет біля стін управління СБУ у Хмельницькій області 19 лютого 2014 року
Загибель людей під хмельницьким СБУ 11 років тому. Слідство втратило докази: нові деталі
20 грудня, 18:30
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
23 грудня, 10:20
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
26 грудня, 16:24

Кримінал

Домашнє насильство в Україні: у 2025 році змінилися тенденції
Домашнє насильство в Україні: у 2025 році змінилися тенденції
Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам
Торгували голосами. НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 млн грн
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 млн грн
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
Правоохоронці проводять обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК
Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією
Бізнесмена з Львівщини засуджено за співпрацю з Росією

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua