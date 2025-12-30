Домашнє насильство в Україні: у 2025 році змінилися тенденції

Кількість офіційних проваджень зменшилася, водночас зросла кількість звернень на гарячу лінію щодо домашнього насильства

Наприкінці року стало відомо, що в Україні поменшало кримінальних проваджень про домашнє насильство. Про це пише «Главком» із посиланням на «Опендабот».

У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.

За даними аналітиків, до суду надходить 79% проваджень. Водночас кількість неофіційних звернень, які надходять на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, зросла на 9%. За три квартали до лінії надійшло 35 тис. звернень.

Кількість справ про домашнє насильство фото: «Опендабот»

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки, але також серед цих звернень є запити від людей похилого віку та дітей. Причина половини звернень стосується психологічного насильства, третина фізичного насилля, 17% – економічного та 1,6% сексуального насилля. Протягом двох останніх років кожне четверте звернення свідчить про домашнє насилля зі сторони чоловіків.

«Ми спостерігаємо збільшення кількості дзвінків від постраждалих у сім’ях військовослужбовців. Також почастішали дзвінки від дітей, які стають свідками насильства. Коли мати, як постраждала особа, не звертається по допомогу – за неї це роблять діти. Спостерігаємо також тенденцію поширення гендерно зумовленого насильства в кіберпросторі, що включає сексуальні домагання, погрози та маніпуляції – як щодо дорослих, так і щодо дітей», – коментує Юлія Дмитрук, юристка ГО «Ла Страда-Україна». Юлія Дмитрук розповіла від чого залежить різниця між зменшенням офіційної кількості проваджень та ростом звернень на гарячу лінію.

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки фото: «Опендабот»

За її словами, проблема в необізнаності постраждалих щодо законодавства, через незнання власних прав та того, як може реагувати поліція. Також однією з причин є відсутня можливість звернутися до спеціальних служб чи поліції через певні прничини.

«Якщо ви або ваші знайомі страждають від домашнього насильства, телефонуйте на спеціальні гарячі лінії — 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звернутися на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225», – повідомили в «Опендабот».

Раніше «Главком» розповідав про те, що за даними спільної доповіді Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) і структури «ООН-жінки», у 2024 році близько 50 тис. жінок і дівчаток у всьому світі були вбиті своїми партнерами або членами родини. Це означає, що в середньому такий злочин відбувався кожні 10 хвилин, або близько 137 жертв щодня. Усього за 2024 рік було вбито 83 тис. жінок та дівчаток.