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Ексголову одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголошено в розшук

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексголову одного з найбільших нафтопереробних концернів України оголошено в розшук
Підконтрольні компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Колишнього топпосадовця та його спільників підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн

Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів та учасників злочинної групи, яких підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь і шістьох підприємців.

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Правоохоронці оголосили підозри девʼятьом учасникам злочинної групи
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Отримані кошти легалізовували через рахунки в іноземному банку.

Слідчі оголосили девʼятьом учасникам організованої групи про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

Нагадаємо, у понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,04 за барель, або на 3,33%, до $59,25 за барель, тоді як американська нафта марки WTI знизилася на $2,10, або на 3,60%, до $56,19 за барель.

Як повідомлялося, у межах угоди про корисні копалини першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти, оскільки їх найлегше втілити в життя.

До слова, у Києві викрили колишню народну депутатку, яка начебто продавала групи інвалідності шахтарям.

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Теги: Національна поліція України нафта корупція в Україні розшук

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Кримінал

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