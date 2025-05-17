На Прикарпатті затримано високопосадовця, який торгував інформацією з закритих реєстрів

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

На Івано-Франкіщині правоохоронці затримали високопосадовця, який продавав інформацію з закритих баз даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини.

Чоловік систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

На продажі інформації посадовець заробив близько $2 тис. фото: ДБР

Правоохоронці встановили, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію.

Для цього чоловік використовував персональний ключ доступу до реєстрів. З лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько $2 тис.

«Правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – написали в ДБР.

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення фігуранта від займаної посади.

Нагадаємо, на Буковині працівники Державного бюро розслідувань за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану керівництвом «Нижньодністровської ГЕС»: посадовці розтратили майже 5 млн грн під час проведення ремонтних робіт на станції.

До слова, посадовця одного з центрів Міністерства оборони підозрюють в одержанні хабаря. За даними слідства, він організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних з метою ухилення від мобілізації.