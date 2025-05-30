Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти – ЗМІ
Печерський райсуд змінив колишньому посадовцю запобіжний захід
фото: УП

Правоохоронці звинувачують Ємельянова в посяганні на економічну безпеку України

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

За словами джерел ЗМІ, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне Вищому антикорупційному суду. При цьому суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення.

Водночас правоохоронці знову затримали Ємельянова одразу після того, як Печерський райсуд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

До слова, 28 січня у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. У вилученому мобільному телефоні Ємельянова було знайдено його листування з ексголовою Вищого госпсуду України Віктором Татьковим. Однак суд все ж зменшив ексзаступника голови Вищого господарського суду заставу до 50 млн грн.

Читайте також:

Теги: Артур Ємельянов ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із директорів компанії, що працювала на ринку онлайн-гемблінгу, отримав нову підозру
Схема Pin-Up: топменеджеру висунуто нову підозру. ДБР шукає спільників за кордоном
Сьогодні, 10:49
Побережнюку інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади
Вчора, 14:12
Командир змушував солдатів будувати котеджі для матері й тещі
Командир змушував солдатів будувати котеджі для своєї матері й тещі, погрожуючи фронтом
Вчора, 13:12
Ірина Уханьова втекла до РФ разом з представниками окупаційної влади
Ексголова Вовчанського райсуду Уханьова отримала 15 років в'язниці за держзраду
Вчора, 12:18
На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю міграційної служби
На Одещині посадовець міграційної служби «нажив» 83 млн при зарплаті 28 тис. гривень
Вчора, 11:22
Проректору прикордонного вишу (на фото по центру) загрожує до 15 років тюрми
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора
23 травня, 10:58
Колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії загрожує два роки вʼязниці
Ексочільниця Дніпропетровської МСЕК отримала підозру
9 травня, 12:15
З 2022 року Вадим Новинський (на фото: у центрі) перебуває під санкціями в Україні
Україна арештувала активи православного олігарха Новинського, поки той переховується за кордоном
8 травня, 13:21
Начальника Черкаського ТЦК обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України
Очільника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП судитимуть за зрив мобілізаційного плану
2 травня, 17:52

Кримінал

Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти – ЗМІ
Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти – ЗМІ
У Львові жінка вербувала харків’янок для секс-експлуатації за кордоном
У Львові жінка вербувала харків’янок для секс-експлуатації за кордоном
Обережний прикордонник «замовив» хабар поштою: чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення
Обережний прикордонник «замовив» хабар поштою: чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення
Розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній. Поліція провела пів сотні обшуків
Розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній. Поліція провела пів сотні обшуків
На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух невідомого предмета
На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух невідомого предмета
Справа «Золотого мандарина»: обрано запобіжний захід ексдепутату Логвинському
Справа «Золотого мандарина»: обрано запобіжний захід ексдепутату Логвинському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
110K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
98K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
50K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
12K
Олена Бабакова: Українці у Польщі стали цапом-відбувайлом

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua