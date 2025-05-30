Ексзаступника глави Вищого госпсуду затримано після виходу з-під варти – ЗМІ

Правоохоронці звинувачують Ємельянова в посяганні на економічну безпеку України

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

За словами джерел ЗМІ, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне Вищому антикорупційному суду. При цьому суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення.

Водночас правоохоронці знову затримали Ємельянова одразу після того, як Печерський райсуд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Згодом Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисту і призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 80 млн грн застави.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

До слова, 28 січня у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. У вилученому мобільному телефоні Ємельянова було знайдено його листування з ексголовою Вищого госпсуду України Віктором Татьковим. Однак суд все ж зменшив ексзаступника голови Вищого господарського суду заставу до 50 млн грн.