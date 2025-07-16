ДБР прокоментувало обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса

«ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв»

У квартирі полеглого льотчика Андрія Пільщикова, співробітники ДБР провели обшуки. Однак кримінальне провадження та розслідування не стосуються матері загиблого Героя України Лілії Авер'янової. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар ДБР, передає «Главком».

«ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв», – зазначила речниця ДБР Тетяна Сапьян на запитання про обшуки в квартирі матері Героя Украіни Джуса. За її словами, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій.

Йдеться про активіста та керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

ДБР стверджує, що 11 липня 2025 року провело чотири обшуки у місцях, де підозрюваний жив або тимчасово перебував. Усі дії проводилися за рішенням суду й відповідно до закону. Одним із таких місць була квартира в Харкові, де військовий мешкав до того, як йому оголосили підозру – до ранку 10 липня.

Сапьян зауважила, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері Джуса та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Нагадаємо, у квартирі полеглого Героя України, льотчика Андрія Пільщикова, співробітники ДБР провели обшуки. Вони здійснювалися у рамках справи, що стосується активіста та керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці звинувачують Віталія Шабуніна в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Зокрема, Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.