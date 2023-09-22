ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах

Чоловік втік з місця служби та закликав ДБР його знайти

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними Бюро, до війська чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві вирішив, що цього достатньо та самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами.

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Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував працівникам ДБР його зловити та навіть розповідав про своє місцерозташування.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.