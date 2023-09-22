Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
У соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами
фото: ДБР

Чоловік втік з місця служби та закликав ДБР його знайти

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними Бюро, до війська чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві вирішив, що цього достатньо та самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами.

Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував працівникам ДБР його зловити та навіть розповідав про своє місцерозташування. 

Працівники ДБР затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану.

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін до 10 років.

Теги: військові чоловік ДБР відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
У військкоматі Львівської області викрито корупційну схему
У військкоматі Львівської області викрито корупційну схему
Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям
Катування чоловіка у Самборі: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцям
Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід
Колишньому керівнику «облгазу Фірташа» обрано запобіжний захід
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Марченко
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Марченко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Пентагон відреагував на заяву Польщі про передачу зброї Україні
25K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
15K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
8738
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5101
В окупованому Севастополі лунають потужні вибухи
5008
Народна артистка України вирішила втрутитись у конфлікт Вірменії та Азербайджану (відео)

Новини

На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Вчора, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту