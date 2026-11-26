Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему під час закупівель для відновлення оперативних аеродромів Збройних сил. У Києві затримали керівника одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних сил, який, за даними слідства, планував отримати неправомірну вигоду від компанії-постачальника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За інформацією СБУ, посадовець за гроші передавав підприємцю інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі, допомагав формувати умови тендерів під конкретну компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів на постачання комплектуючих для обслуговування військових аеродромів.

Йдеться про підприємство з Київської області, яке за сприяння посадовця перемогло в закупівлях на загальну суму майже 5,5 млн грн. За домовленістю з керівником компанії військовий мав отримати «відкат» у розмірі 7,5% від цієї суми.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час передачі частини неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі вилучили мобільні телефони, готівку та чорнові записи, які, за даними слідства, можуть свідчити про незаконну діяльність.

Обом затриманим повідомили про підозру. Посадовцю інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а керівнику компанії – пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині мобілізованого львів’янина, який передавав російським спецслужбам координати позицій українських військових. За даними слідства, чоловік погодився співпрацювати з ворогом в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою.