Наступне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відбудеться 7 грудня. На ньому очікують на колишнього міністра оборони Михайла Федорова, якого має доставити Національна поліція або який може прибути добровільно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

«Наступне засідання відбудеться 7 грудня. Я нагадую, що 7 грудня ми очікуємо привід ексміністра оборони Михайла Федорова за допомогою Національної поліції або його добровільну явку, що, звичайно, є кращим варіантом», – заявив нардеп.

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Гончаренко також нагадав, що 7 грудня є однією з двох запропонованих дат для надання свідчень перед тимчасовою слідчою комісією низкою чинних та колишніх посадовців.

Зокрема, йдеться про:

директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса;

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка;

колишнього очільника Служби безпеки України Василя Малюка;

детектива НАБУ Магомета Росулава;

колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Зазначеним особам запропоновано обрати одну з двох дат для участі в засіданні комісії та надання свідчень.

Нагадаємо, 23 листопада Тимчасова слідча комісія Верховної Ради проголосувала за примусовий привід колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання. Причиною такого рішення стало те, що ексміністр тричі проігнорував запрошення комісії. За відповідне рішення проголосували вісім із 14 членів ТСК.

Також 25 листопада керівники НАБУ та САП, колишній очільник СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко та детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов вдруге пропустили засідання слідчої комісії у справі «Карфаген». Для надання свідчень їм запропонували ще дві дати – 7 та 11 грудня.

Раніше Олексій Гончаренко в коментарі «Главкому» розповів, чи загрожує примусовий привід Малюку, Кравченку та керівникам НАБУ і САП. За словами парламентаря, комісія може вдатися до такого кроку, однак відповідне рішення ще не ухвалено.