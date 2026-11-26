Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині мобілізованого львів’янина, який передавав російським спецслужбам координати позицій українських військових. За даними слідства, чоловік погодився співпрацювати з ворогом в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

Як повідомляє СБУ, російські спецслужбісти завербували військового за допомогою так званої «медової пастки». Для цього вони використали штучний інтелект, щоб згенерувати фотографії дівчат, а потім створили з ними фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.

Через ці профілі росіяни вийшли на мобілізованого, який шукав близьких стосунків в інтернеті. Після налагодження контакту він почав передавати ворогу інформацію про розташування українських підрозділів, розраховуючи на побачення з однією зі своїх віртуальних знайомих.

Зокрема, одна з фейкових співрозмовниць представилася медикинею Національної гвардії України. Вона пообіцяла зустріч, якщо військовий надасть координати бригади ЗСУ, яка виконує завдання на Слов’янському напрямку.

Крім місць базування особового складу, чоловік фотографував на телефон склади з боєприпасами та скупчення військової техніки українського бойового з’єднання. Отримані відомості він передавав російській стороні.

Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора та затримали його за місцем проходження служби. Одночасно правоохоронці вжили заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони, які перебували в зоні розвідувальної діяльності затриманого. Під час обшуку у військового вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У СБУ зазначили, що розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та перевіряють можливість додаткової кваліфікації дій затриманого за статтею про державну зраду.

Варто нагадати, що у Хмельницькому Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який готував замах на командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зловмисник планував підірвати українського офіцера за допомогою вибухівки, закладеної в автомобіль.