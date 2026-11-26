Захист генерал-майора СБУ, фігуранта справи «Карфаген», намагається переконати Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду скасувати для нього обов’язок носити електронний браслет. Під час судового засідання адвокат В’ячеслав Мироненко несподівано згадав колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, поставивши під сумнів різницю в запобіжних заходах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання суду.

«Чому Дука має носити електронний браслет, а Єрмак – ні!?» – звернувся адвокат до суддів.

Головним аргументом захисту стала нібито загроза життю та здоров’ю його клієнта. Мироненко стверджує, що електронний засіб контролю на нозі може допомогти ворогу вистежити генерала.

За словами адвоката, «ворог зацікавлений у нанесенні шкоди Дуці». Він також заявив, що противник може зробити з його клієнтом «таке, що навіть не хочу говорити у цьому судовому засіданні».

Окремо Мироненко наголосив, що в українській правовій і політичній практиці нібито вже були випадки, коли підозрюваним скасовували обов’язок носити електронний браслет. Саме цим захисник аргументував вимогу переглянути обмеження для Дуки.

Крім того, адвокат попросив суд дозволити генерал-майору пересуватися територією України для виконання військового обов’язку.

Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на суворішому запобіжному заході. САП просить повернути Дуку до слідчого ізолятора з альтернативою застави у 100 млн грн – саме такого рішення прокурори вимагали від початку.

Остаточне рішення щодо апеляційних скарг сторін має ухвалити Апеляційна палата ВАКС.

Варто нагадати, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі «Карфаген-2». На записі чути, як охорона погрожує детективам відкрити вогонь, якщо ті зайдуть на територію.