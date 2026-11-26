У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, ДТП сталася учора, 25 листопада, близько 19:00, поблизу села Острів Шептицького району.

«Встановлено, що 38-річна водійка автомобіля Volkswagen Touareg разом із 27-річною пасажиркою рухалися у напрямку вказаного населеного пункту. У цей час назустріч їм їхав мікроавтобус Opel під керуванням 46-річного чоловіка. Під час зустрічного роз’їзду водій мікроавтобуса зачепив легковик. Після зіткнення водійка Volkswagen Touareg зупинила автомобіль та увімкнула аварійну світлову сигналізацію. Обидві жінки вийшли з транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у момент, коли жінки перебували біля задньої частини автомобіля, їх збила 18-річна водійка автомобіля Seat Ibiza, яка рухалася у попутному з Volkswagen Touareg напрямку. Внаслідок ДТП 27-річна жінка загинула на місці події, а 38-річна – померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Водійку автомобіля Seat Ibiza затримано. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру.

До слова, у Вишгородському районі, в селі Старі Петрівці, на нерегульованому пішохідному переході 17-річна дівчина потрапила під колеса авто BMW X5.