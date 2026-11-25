За попередньою інформацією, Стоєв міг вчинити самогубство

Уранці 20 листопада в Луцьку знайшли мертвим 52-річного Едуарда Стоєва – колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністрації та керівника аграрної компанії «Ерідон». Обставини його смерті встановлюють правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сюжет місцевого телеканалу «Конкурент».

Тіло чоловіка виявили близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, Стоєв міг вчинити самогубство, завдавши собі ножових поранень. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

За словами дружини загиблого, останнім часом у нього виникали проблеми на роботі. Правоохоронці з’ясовують, чи могли ці обставини бути пов’язані зі смертю чоловіка. Остаточну причину та обставини загибелі мають встановити за результатами перевірки.

У 2002-2004 роках Стоєв був першим заступником Ковельського міського голови. У 2006-2007 роках працював помічником-консультантом народного депутата від Партії регіонів Григорія Смітюха.

У травні 2010 року його призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. На цій посаді Стоєв працював до 2014 року.

Він був членом Партії регіонів, однак після Революції гідності заявив про вихід із її лав. Пізніше продовжив працювати в бізнесі. Останнім часом обіймав керівну посаду в аграрній компанії «Ерідон».

Варто нагадати, що унаслідок російської атаки на Ковельську громаду на Волині постраждали п'ятеро людей.