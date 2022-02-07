ДБР завершило розслідування щодо полісменів-наркоділків із Львівщини

У Львові групу поліцейських затримали за наркоторгівлю у травні 2021 року

Підозрювані, за даними слідства, збували наркотики і фальсифікували для звітності кримінальні справи

Слідчі Держбюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з числа колишніх працівників одного з районних управлінь поліції у Львівській області. Їхнім колегам із Запорізької області оголошено підозру. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що на Львівщині начальник оперативного підрозділу разом із трьома своїми підлеглими протягом 2020-2021 років продавали наркозалежним особам амфетамін, «солі», Альфа PVP, героїн, метадон та інші заборонені речовини.

«Також колишні правоохоронці для створення «показників» роботи фальсифікували кримінальні провадження. Вони підкуповували громадян, щоб ті брали на себе відповідальність за злочини, яких насправді не чинили», – повідомили у ДБР.

Діяльність злочинної групи було припинено у травні 2021 року.

Учасників групи звинувачують у:

• незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів;

• свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину та притягнення невинного до кримінальної відповідальності;

• правопорушенні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також у Мелітополі слідчі ДБР повідомили про підозру членам організованої групи, яка налагодила збут наркотиків великими партіями на території Запорізької області.

«Відомо, що оперуповноважений одного з відділів Запорізького райуправління поліції організував масштабну схему зі збуту наркотичних засобів. До протиправної діяльності він залучив заступника начальника цього відділу поліції, свою дружину та знайомого», – зазначили у ДБР.

За даними слідства, спочатку вони виготовляли наркотики самостійно – закуповували сировину конопель, висушували її, розфасовували на дози та продавали наркозалежним.

Надалі вирішили брати товар із речових доказів, до яких мав доступ заступник начальника відділу поліції.

Встановлено, що він підмінив 1 кг психотропної речовини PVP, вилученої у межах кримінального провадження, на схожу суміш. Потім вони фасували наркотики на дози і збували своїм клієнтам.

Працівники ДБР зафіксували кілька фактів продажу вказаними особами наркотичних засобів на загальну суму майже 100 тис. гривень.

Слідство перевіряє й інші факти незаконного заволодіння психотропними речовинами, які були речовими доказами, та їх збуту.

Члени злочинної організованої групи підозрюються в незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та заволодінні психотропними речовинами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.