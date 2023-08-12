У Києві попрощалися парамедикинею Дар’єю Філіп’євою «Блискавкою»

Дівчина служила у Збройних силах України з 2019 року

У центрі Києва попрощалися із бойовою медикинею 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Дар’єю Філіп’євою «Блискавкою», яка загинула на фронті. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

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Дівчина служила у Збройних силах України з 2019 року і за час своєї служби врятувала сотні життів наших військових.

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Дар’я родом із Сум, але останні роки проживала в Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті.

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Уперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. Дар’я закінчила курс для бойового медичного персоналу, а за швидку реакцію отримала позивний «Блискавка».

Дар’я Філіп’єва фото з відкритих джерел

Нагадаємо, на війні на Запорізькому напрямку загинув колишній народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

Раніше повідомлялося, що на війні під Бахмутом Донецької області загинув львівський ресторатор, син колишнього народного депутата Олександра Гудими – Андрій Гудима.

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Крім того, 13 червня у бою на Бахмутському напрямку загинув український активіст, журналіст, фоторепортер, воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз.