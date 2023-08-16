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У Верховній Раді з’явився новий депутат – адвокат «95 кварталу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Верховній Раді з’явився новий депутат – адвокат «95 кварталу»
Микола Тарарін йшов №147 по списку «Слуги народу» на виборах у Раду 2019 року
фото з відкритих джерел

На момент балотування в Раду Тарарін працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас

Адвокат «95 кварталу» Микола Тарарін став новим депутатом Верховної Ради від «Слуги народу». Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

«ЦВК визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.

У Комісії нагадують, що до них надійшла постанова Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Андрія Холодова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. На його місце і обрали Тараріна, оскільки він наступний за черговістю кандидат, включений до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 147, обраний народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

За даними ЗМІ, на момент балотування Тарарін працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма «Гелон», що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії «Квартал 95» Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі. Раніше журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання  уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження. Він заявив, що в його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може «суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

Теги: партія Слуга народу депутат Верховна Рада

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