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Кому з військових доведеться подавати декларації: названо категорії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кому з військових доведеться подавати декларації: названо категорії
Рада повертає е-декларування
фото з відкритих джерел

Є важливі моменти щодо подачі декларацій військовими

Усі військові в тилу будуть подавати декларації про майновий стан, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення. Про це розповів народний депутат від «Слуги народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Він зазначив, що сьогодні в Україні є близько 800 тисяч державних службовців, які повинні подавати електронні декларації. Фактично серед них можна виділити дві групи: перші просто під приводом війни не хочуть повідомляти про свій майновий стан, а другі справді мають об’єктивні зауваження. Зараз до другого читання в законопроєкт про відновлення обов’язкового декларування вносяться зміни, щоб врахувати всі ці особливості.

«Є важливі моменти щодо подачі декларацій військовими. Наприклад, співробітники ТЦК начебто військові, але представників військкоматів після одеського кейсу та скандалів у багатьох областях треба перевіряти. Фактично представники Територіальних центрів комплектування ховаються за широкими спинами військових, які перебувають на фронті, і не хочуть подавати декларації. Тому ми намагаємося виписати норми так, щоби військові в тилу декларувалися всі без винятку, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення. Думаю, це буде чесним компромісом», – зазначив політик.

За його словами, ще одне проблемне питання стосується інформації про місцезнаходження членів родин декларантів за кордоном.

«Це питання безпеки членів сімей осіб, які повинні подавати декларацію. І я вважаю, що тут доречно буде просто вказати країну проживання без конкретної адреси, але після закінчення дії воєнного стану відразу ж внести додаткові дані в декларацію», - сказав парламентарій.

Арахамія нагадав, що декларації доведеться подавати за 2021 і 2022 роки. Дедлайн ухвалення законопроєкту щодо відновлення декларування для посадовців – 15 вересня.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає за доцільне відновлювати декларування доходів військовослужбовцями після закінчення війни.

Теги: Верховна Рада закон декларація військові

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