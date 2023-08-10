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«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
Нестор Шуфрич – давній політичний партнер обвинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука та впливовий діяч з оточення експрезидента Віктора Януковича
фото з відкритих джерел

Колеги пожартували над проросійським політиком

Народний депутат, член забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» та очільник Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич потрапив у конфуз під час засідання у Верховній Раді. Про те, як нардепи поглузували над соратником Медведчука, розповіла журналістка та народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

Під час виступу у сесійній залі на екрані не відображався Нестор Шуфрич, вочевидь, на нього не навели камери для відеозйомки. Це стало приводом для жартів над проросійським політиком. Так, один із народних депутатів натякнув Шуфричу – він неодмінно сяде за ґрати. 

Спікер: «Нестору Івановичу, камера не може Вас знайти».
Хтось із зали: «Камера обов’язково колись його знайде».

Нестор Шуфрич – давній політичний партнер обвинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука та впливовий діяч з оточення експрезидента Віктора Януковича. Був членом «Партії регіонів».

До прикладу, у 2018 році Шуфрич заявив, що в Україні йде громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає. «Це війна між українцями, це конфлікт між українцями. Ми весь час чуємо про присутність російських військових. Ми чотири роки воюємо: де полонені російські солдати? Де загиблі російські солдати? Регулярних російських військ на Донбасі немає», – сказав політик.

У 2019 році Нестор Шуфрич обраний народним депутатом від партії «Опозиційна платформа – За життя».

У 2020 році він став одним з ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції кількох положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування. Через рішення КСУ всі справи щодо недостовірного декларування мали закрити.

Зауважимо, після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року бійці тероборони Києва затримали Шуфрича за те, що він фотографував блокпост.

Крім того, нардеп тривалий час перебував за кордоном (він – батько трьох неповнолітніх дітей).

У 2022 році «Схеми» виявили у власності родини Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії. А саме, додаткові сотки кримської землі – посвідчивши угоду лише за російськими законами.

Нагадаємо, «Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич. Відомство, яке очолює Нестор Шуфрич, має найнижчі показники за кількістю розглянутих законопроєктів – названо чиновників, які блокують відставку Шуфрича.

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Теги: депутат Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя

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