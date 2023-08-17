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Допомагала уникати мобілізації. Посадовиця Льотної академії отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Допомагала уникати мобілізації. Посадовиця Льотної академії отримала підозру
Неправомірну вигоду жінка отримувала частинами
фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Підозрювана вимагала 23 тис. грн хабаря від двох мешканців Кіровоградщини за вирішення питання щодо їх вступу до аспірантури

У Кропивницькому у Льотній академії керівницю аспірантури підозрюють у вимаганні хабаря за можливість вступу до аспірантури задля уникнення мобілізації. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

«За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури освітянці повідомлено про підозру за ч. 3 ст.368 КК України», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана вимагала неправомірну вигоду у розмірі 23 тис. грн від двох мешканців Кіровоградщини за вирішення питання щодо їх вступу до аспірантури. Вступ до цього структурного підрозділу вишу на здобуття вченого ступеня у подальшому надавав право на відстрочку від мобілізації.

Допомагала уникати мобілізації. Посадовиця Льотної академії отримала підозру фото 1

Неправомірну вигоду жінка отримувала частинами. Затримали освітянку у власному кабінеті, після передачі другої частини незаконної грошової винагороди у розмірі 11500 грн.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

До слова, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Теги: Кіровоградщина війна мобілізація хабар

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