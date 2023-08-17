Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

Воєнний стан продовжено до 15 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це йдеться у карточках законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Так, терміни продовжені до 15 листопада 2023 року. Вони почнуть діяти з 18 серпня.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Нагадаємо, що Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в цілому ще 27 липня. Це було вже дев'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже вісім разів схвалювала такі рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 22 травня, 15 серпня, і 16 листопада 2022 року, а цього року – 7 лютого та 2 травня.

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До слова, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.