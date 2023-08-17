Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
Воєнний стан продовжено до 15 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це йдеться у карточках законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Так, терміни продовжені до 15 листопада 2023 року. Вони почнуть діяти з 18 серпня.
Нагадаємо, що Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в цілому ще 27 липня. Це було вже дев'яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже вісім разів схвалювала такі рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 22 травня, 15 серпня, і 16 листопада 2022 року, а цього року – 7 лютого та 2 травня.
До слова, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.
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