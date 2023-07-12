Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)

Поліцейські встановлюють обставини події

Сьогодні, 12 липня, через аварію в селі Бродки, що недалеко від Львова, трасу засипало купою бляшанок із напоями. Рух тимчасово ускладнений. Про це повідомляє поліція області.

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Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:00 на автодорозі «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль «Рено Магнум», яким керував 52-річний мешканець Закарпатської області та вантажний автомобіль «ДАФ», за кермом якого перебував мешканець Стрийського району віком 47 років. Внаслідок зіткнення водій «Рено» та його 56-річна пасажирка, також мешканка Закарпаття, отримали тілесні ушкодження.

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Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ДТП із групою громадян з України сталася в Польщі. Автобус врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.