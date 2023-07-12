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Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото)
Зіткнулись вантажний автомобіль «Рено Магнум» та вантажний автомобіль «ДАФ»
фото: Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини події

Сьогодні, 12 липня, через аварію в селі Бродки, що недалеко від Львова, трасу засипало купою бляшанок із напоями. Рух тимчасово ускладнений. Про це повідомляє поліція області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12:00 на автодорозі «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль «Рено Магнум», яким керував 52-річний мешканець Закарпатської області та вантажний автомобіль «ДАФ», за кермом якого перебував мешканець Стрийського району віком 47 років. Внаслідок зіткнення водій «Рено» та його 56-річна пасажирка, також мешканка Закарпаття, отримали тілесні ушкодження.

Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото) фото 1
Трасу засипало бляшанками пива. Неподалік Львова сталася ДТП (фото) фото 2

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно ДТП із групою громадян з України сталася в Польщі. Автобус врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

Теги: ДТП Львівщина

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