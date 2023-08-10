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Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів
Затримання директора аптеки та фармацевтів
фото: СБУ

Фальшиві ліки завозили до України з Росії та країн Близького Сходу

Правоохоронці повідомили про підозру директору аптеки та двум фармацевтам у Києві. За даними слідчих, фони налагодили збут фальсифікованих лікарських засобів та приховано переправляли їх з Росії та країн Близького Сходу в Україну. Про це повідомили у СБУ. 

Слідчі встановили, щоб ввезти в Україну фальсифікат, вони ховали його у замаскованих порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн. Потім гуртові партії підроблених медзасобів продавали через спеціально створені інтернет-магазини та групи у соцмережах. Доставку «замовникам» здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси.

Фальшиві ліки з Росії
Фальшиві ліки з Росії
Фото СБУ

Такий «Бізнес» зловмисникам приносив мільйони гривень щотижня.

«Під час обшуків у Київській області та Харкові правоохоронці вилучили понад 60 найменувань різноманітних лікарських засобів, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автомобіль та гроші, отримані від злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні МВС України.

Фальшиві ліки від онкології
Фальшиві ліки від онкології
фото СБУ

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів. Вони ввезли на ринок країни значну партію фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн.

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Теги: росія кримінал ліки аптека

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