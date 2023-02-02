Посадовець Держлікслужби сприяв ввезенню фальсифікату в Україну на 32 млн грн

Чиновник затвердив неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів. Вони ввезли на ринок країни значну партію фальсифікованих лікарських засобів іноземного походження на суму 32 млн грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«Громадянин Республіки Індія, здійснюючи підприємницьку діяльність в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та збув значну партію фальсифікованих лікарських засобів. Незаконній діяльності сприяв посадовець Держлікслужби України. Він затвердив неправдиві відомості в офіційних документах на користь постачальника лікарських засобів. Це дало можливість у подальшому розповсюджувати фальсифіковані ліки на території України», – йдеться в повідомленні.

На даний час встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.

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Нагадаємо, сьогодні підозру також отримали топпосадовці через махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ».

Крім того, СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго.

А ексначальника департаменту Міноборони викрили на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.