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    Кримінал

    Громадянин Молдови не зміг в’їхати в Україну через георгіївську стрічку

    На українсько-молдовському кордоні затримали автомобіль із російською символікою
    Учора на українсько-молдовському кордоні прикордонники Подільського загону виявили у транспортному засобі громадянина Молдови предмети з російською символікою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. [READ_MORE] «Під час прикордонного контролю автомобіля «BMW» молдовської реєстрації правоохоронці знайшли в салоні іномарки
    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка
    ДПСУ
    ДПСУ

    На українсько-молдовському кордоні затримали автомобіль із російською символікою

    Учора на українсько-молдовському кордоні прикордонники Подільського загону виявили у транспортному засобі громадянина Молдови предмети з російською символікою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

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    «Під час прикордонного контролю автомобіля «BMW» молдовської реєстрації правоохоронці знайшли в салоні іномарки георгіївську стрічку, а у відділі для рукавичок знаходився російський триколор та брелок  з російською символікою. Громадянин Молдови прямував через пункт пропуску "Платонове" до України», — йдеться у повідомленні.

    Прикордонники зазначають, що наразі вказаній особі відмовлено у в’їзді в Україну.

    Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті білоруса оштрафували на 2,5 тис. грн. за георгіївську стрічку.

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    прикордонники
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