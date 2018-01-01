Громадянин Молдови не зміг в’їхати в Україну через георгіївську стрічку

На українсько-молдовському кордоні затримали автомобіль із російською символікою

Учора на українсько-молдовському кордоні прикордонники Подільського загону виявили у транспортному засобі громадянина Молдови предмети з російською символікою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. [READ_MORE] «Під час прикордонного контролю автомобіля «BMW» молдовської реєстрації правоохоронці знайшли в салоні іномарки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДПСУ

На українсько-молдовському кордоні затримали автомобіль із російською символікою

Учора на українсько-молдовському кордоні прикордонники Подільського загону виявили у транспортному засобі громадянина Молдови предмети з російською символікою. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Під час прикордонного контролю автомобіля «BMW» молдовської реєстрації правоохоронці знайшли в салоні іномарки георгіївську стрічку, а у відділі для рукавичок знаходився російський триколор та брелок з російською символікою. Громадянин Молдови прямував через пункт пропуску "Платонове" до України», — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що наразі вказаній особі відмовлено у в’їзді в Україну.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті білоруса оштрафували на 2,5 тис. грн. за георгіївську стрічку.