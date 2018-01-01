Гучне викрадення немовляти в Києві: прокуратура направила справу до суду
- Сьогодні, 15:44
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Дівчина викрала дитину прямо під камерами
Київська місцева прокуратура №5 завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо 20-річної мешканки Києва за обвинуваченням у викраденні 20 жовтня 2017 року двомісячної дитини з дитячого садка в Оболонському районі. Про це повідомляє прокуратура Києва.
Відзначаються, що дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК України. Під час досудового слідства підозрювана повністю визнала свою вину у вчинені цього злочину. Свій вчинок зловмисниця пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.
Експертиза визнала її осудною, за вчинене дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 20 жовтня в дитячому садочку на пр. Оболонському у Києві викрали двомісячну дівчинку, поки тато забирав старшу доньку.
У мережі було опубліковано відео викрадення дитини, на якому досить добре було видно викрадачку.
Підозрювану у викраденні немовляти у Києві затримали і посадили під цілодобовий домашній арешт.