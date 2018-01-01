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    Кримінал

    Гучне викрадення немовляти в Києві: прокуратура направила справу до суду

    Дівчина викрала дитину прямо під камерами
    Київська місцева прокуратура №5 завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо 20-річної мешканки Києва за обвинуваченням у викраденні 20 жовтня 2017 року двомісячної дитини з дитячого садка в Оболонському районі. Про це повідомляє прокуратура Києва. Відзначаються, що дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК
    • Сьогодні, 15:44
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    Дівчина викрала дитину прямо під камерами

    Київська місцева прокуратура №5 завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо 20-річної мешканки Києва за обвинуваченням у викраденні 20 жовтня 2017 року двомісячної дитини з дитячого садка в Оболонському районі. Про це повідомляє прокуратура Києва.

    Відзначаються, що дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК України. Під час досудового слідства підозрювана повністю визнала свою вину у вчинені цього злочину. Свій вчинок зловмисниця пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.

    Експертиза визнала її осудною, за вчинене дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, 20 жовтня в дитячому садочку на пр. Оболонському у Києві викрали двомісячну дівчинку, поки тато забирав старшу доньку.

    У мережі було опубліковано відео викрадення дитини, на якому досить добре було видно викрадачку.

    Підозрювану у викраденні немовляти у Києві затримали і посадили під цілодобовий домашній арешт.

    прокуратура Київ арешт викрадення розслідування Україна
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