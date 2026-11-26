Підозрюваного у замовному вбивстві українського військового затримали на Вінниччині

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 23-річного чоловіка, якого підозрюють у замовному вбивстві українського військовослужбовця в Харкові. За даними слідства, злочин було скоєно на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Злочин стався 22 листопада на території житлової забудови Харкова. Від вогнепальних поранень загинув майор Збройних сил України, який перебував у місті у службовому відрядженні.

Протягом трьох діб правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його на території Вінницької області.

Фігурантом справи виявився 23-річний безробітний мешканець Могилева-Подільського, якого раніше неодноразово засуджували за майнові злочини. Незадовго до вербування він звільнився з місць позбавлення волі.

За матеріалами слідства, російські спецслужби завербували чоловіка восени 2026 року, коли той шукав заробіток у Telegram-каналах.

За вбивство українського військовослужбовця йому обіцяли $15 тис. Однак, як зазначають у СБУ, підозрюваний так і не отримав обіцяної винагороди.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова.

Нагадаємо, 25 листопада у Хмельницькому Служба безпеки України затримала агента російської розвідки, якого підозрюють у підготовці замаху на командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також 18 листопада у Києві правоохоронці затримали 19-річну дівчину за підозрою у замовному вбивстві громадянина Колумбії, який раніше служив у Збройних силах України. За даними слідства, вона діяла за завданням російських спецслужб.

Раніше голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що російські спецслужби дедалі частіше вербують молодих дівчат для вчинення злочинів проти українських військовослужбовців.