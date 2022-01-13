Кількість скарг на домашніх тиранів торік збільшилася: МВС назвав причину

Домашнє насильство – це проблема не тільки малозабезпечених чи неблагополучних сімей

Домашнє насильство – це проблема не тільки малозабезпечених чи неблагополучних сімей

МВС вважає, що приріст заяв про домашнє насильство – це добрий знак

Торік до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році. Про повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«Складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних приписів стосовно кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, які перебувають на обліку», – повідомила Павліченко.

За її словами, є і позитивна тенденція – домашнє насильство перестають замовчувати.

«Громадяни, незалежно від статі, віку, соціального статусу тощо, визнають домашнє насильство проблемою і не бояться заявити про неї», – каже представниця МВС.

Отже, збільшення заяв про домашнє насильство свідчить про наступне:

Громадяни не бояться заявити про свою проблему

Насильство визнають незалежно від статі, віку, соціального статусу, тощо

Росте рівень свідомості та обізнаності громадян: люди розуміють, що таке насильство та як з ним боротися

Зміцнюються механізми запобігання та реагування на насильство.

Павліченко наголошує, що насильство можна і потрібно попереджати.

«Розпочніть з простого – пройдіть тест у мене в stories на наявність у ваших стосунках насильства. Можливо, ви перебуваєте у аб’юзивних відносинах, а може, дарма хвилюєтеся», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, усього за 2021 рік зареєстровано 326 тисяч заяв про домашнє насильство (у 2020 – 209 тисяч).

До слова, нещоавно на Київщині чоловік через ревнощі забив до смерті вагітну жінку.

У грудні стало відомо, що у Києві відкриється Барнахаус для дітей, які постраждали від насильства.

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