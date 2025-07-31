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Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт про незалежність НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Стефанчук підписав ухвалений законопроєкт про незалежність НАБУ та САП
Після спікера парламенту законопроєкт має підписати президент
скріншот з відео

Президентський законопроєкт повертає старі норми, які прибрали депутати минулим голосуванням

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Раніше парламентарі проголосували, аби законопроєкт було невідкладно підписано. Після глави Ради законопроєкт має підписати президент Володимир Зеленський.

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. Відповідне рішення ухвалив 331 народний депутат. 

22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 30 липня правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

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Теги: Верховна Рада Руслан Стефанчук

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