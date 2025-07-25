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Загибель нардепа Рущишина. Рада оновлює антирекорд за кількістю депутатів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Загибель нардепа Рущишина. Рада оновлює антирекорд за кількістю депутатів
Рущишин був мажоритарником, тож замінити його наступним кандидатом зі списку фракція не зможе
колаж: glavcom.ua

Попередній антирекорд Верховної Ради був зафіксований минулого місяця

Після трагічної загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Рущишина, Верховна Рада України може встановити новий історичний антирекорд за кількістю парламентарів. Як пише «Главком», коли загиблий депутат офіційно втратить мандат, кількість нардепів скоротиться до 397 при конституційному складі у 450 осіб.

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради як мажоритарник. Це означає, що, на відміну від депутатів, обраних за партійними списками, його не можна просто замінити наступним кандидатом зі списку фракції «Голос». Після його загибелі кількість депутатів у фракції «Голос» скоротиться до 19.

Попередній антирекорд у 398 депутатів був досягнутий 18 червня 2025 року, коли парламент підтримав складання мандату позафракційним народним депутатом Олесем Довгим.

Тоді Олесь Довгий написав офіційну заяву щодо припинення повноважень народного депутата.

Загибель нардепа Рущишина. Рада оновлює антирекорд за кількістю депутатів фото 1
фото: Олесь Довгий

Згідно з Конституцією України, кількість народних депутатів становить 450. Мінімальна кількість депутатів, яка може бути в Верховній Раді України для прийняття рішень, у тому числі поправок до Конституції, становить 300 осіб, тобто 2/3 від конституційного складу. 

Нагадаємо, Ярослав Рущишин загинув у ДТП пізно ввечері 24 липня 2025 року. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

За попередніми даними, Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

Ця трагічна подія вкотре привертає увагу до проблеми представництва у Верховній Раді та кількості депутатів, які працюють у парламенті під час війни.

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Теги: депутат Верховна Рада

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