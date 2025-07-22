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На Одещині посадовця ТЦК спіймали на хабарі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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На Одещині посадовця ТЦК спіймали на хабарі
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
фото: Нацполіція

За 3 тис. доларів заступник начальника одного з відділів Одеського РТЦК обіцяв виключити порушника військового обліку зі списку розшукуваних осіб

Начальник відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, $3000 за зняття з бази розшуку осіб, пише «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Зазначається, що по гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого.

Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів правоохоронці затримали фігуранта. Кошти були вилучені в якості речових доказів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

 

Санкція передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо, у травні правоохоронці затримали співробітника одного з ТЦК та СП Чернігівщини. Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі $1300. За цю суму він обіцяв «зняти з розшуку» військовозобов’язаного, який ухилявся від мобілізації.

«Главком» писав, що у Києві викрито чоловіка, який налагодив схему пособництва у наданні хабарів посадовцям одного з районних ТЦК. За $20 тис. він обіцяв «вирішити» питання з військовим обліком, зокрема видалити дані про розшук із системи «Оберіг» та посприяти оформленню документів для виїзду за кордон.

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Теги: хабар Одещина поліція корупція ТЦК

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