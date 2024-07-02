Суд виніс вирок гауляйтеру Пасічнику

Леоніда Пасічника заочно засуджено до 12 років позбавлення волі

До тюремного ув’язнення засуджено ватажка окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніда Пасічника. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між терористичною організацією «ЛНР» та Москвою. Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо «приєднання» тимчасово окупованої частини території Луганщини до РФ. За підсумками фейкового плебісциту він підписав з Путіним «угоду про входження регіону» до складу Росії. А вже після цього гауляйтер Луганщини організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.

Згодом очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.