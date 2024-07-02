Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд виніс вирок гауляйтеру Пасічнику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд виніс вирок гауляйтеру Пасічнику
Суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України
фото з відкритих джерел

Леоніда Пасічника заочно засуджено до 12 років позбавлення волі

До тюремного ув’язнення засуджено ватажка окупаційної адміністрації РФ на Луганщині Леоніда Пасічника. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між терористичною організацією «ЛНР» та Москвою. Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо «приєднання» тимчасово окупованої частини території Луганщини до РФ. За підсумками фейкового плебісциту він підписав з Путіним «угоду про входження регіону» до складу Росії. А вже після цього гауляйтер Луганщини організував участь тимчасово захоплених громад у російських «виборах до законодавчих органів влади».

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін змінив статус Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника. Відтепер вони перестали бути «тимчасово виконуючими обов'язки ватажків  ЛНР і ДНР», а стали повноцінними «главами» квазіутворень.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.

Згодом очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

Теги: Леонід Пасічник «ЛНР» СБУ суд колабораціонізм гауляйтер окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії
Готував прорив окупантів на Донеччині: затримано агента російського спецназу
28 червня, 10:34
Командувач угруповання військ «Південь» Росгвардії генерал-полковник Ігор Турченюк
Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії
25 червня, 19:02
Перед початком засідання суду Тищенко відповів на запитання журналістів
Справа проти Тищенка: нардеп відмовився пояснити, навіщо розбив телефон
25 червня, 14:43
У місті Азов спалахнули резервуари з нафтопродуктами
Нічні вибухи на нафтобазах в Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ
18 червня, 12:18
Добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 засуджених осіб
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
16 червня, 22:49
Андрій Когут: «Не думаю, що прямо КДБ вбив Івасюка»
Хто вбив Володимира Івасюка? Директор Архіву СБУ висунув свою версію
12 червня, 00:29
Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
8 червня, 20:51
На виконанні спецзавдань від ФСБ підозрювані заробили 20 тис. грн
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
5 червня, 14:41
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його дружина Бегонья Гомес потрапили у судовий скандал
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
5 червня, 11:06

Кримінал

Суд виніс вирок гауляйтеру Пасічнику
Суд виніс вирок гауляйтеру Пасічнику
Закарпатський «бізнесмен» вигадав, як вивезти за кордон чоловіків та 20 тис. пачок сигарет
Закарпатський «бізнесмен» вигадав, як вивезти за кордон чоловіків та 20 тис. пачок сигарет
Користувалася перукою для конспірації: в Одесі жінка та військові працювали на ФСБ
Користувалася перукою для конспірації: в Одесі жінка та військові працювали на ФСБ
У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков
У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков
Вбивство посадовця Запорізької міськради: поліція затримала імовірного співучасника
Вбивство посадовця Запорізької міськради: поліція затримала імовірного співучасника
Розстріляв односельчанина і втік: на Рівненщині триває спецоперація
Розстріляв односельчанина і втік: на Рівненщині триває спецоперація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6276
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
6273
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
3859
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3674
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН
3319
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua