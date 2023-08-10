Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Олександр Дубінській в залі засідань, 10 серпня 2023 року
фото: РБК-Україна

Нардеп Дубінський має носити електронний браслет до 8 жовтня

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці. Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Суспільне».

Відповідно до рішення суду, до 8 жовтня Дубінський має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

Зазначимо, що раніше адвокат нардепа звернувся з клопотанням відкласти засідання, бо зараз відбувається пленарне засідання у Верховній раді, а в судовій залі перебувають ще три депутати. Дубінський також просив перенести розгляд запобіжного заходу. Прокурор заперечив, бо порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа, тож суддя відмовився перенести засідання.

Нагадаємо, що 9 серпня Дубінський отримав підозру. Дубінський в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.

Читайте також:

Теги: суд Олександр Дубінський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Актору Ступці заборонено залишати своє помешкання з 12 години ночі до 5 ранку
Може переховуватися і тиснути на свідків. Суд залишив актора Ступку під арештом
14 липня, 16:44
Одеситка Марія Лещенко 10 років не зможе обіймати посади в органах влади
Суд покарав одеську блогерку, яка закликала бомбити Україну
26 липня, 16:29
Літак АН-225 «Мрія» своєчасно не було транспортовано з небезпечної зони
Знищення «Мрії». Екскерівник «Антонова» постане перед судом
28 липня, 13:21
Юрій Арістов дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва, проте сам відпочивав на Мальдівах
Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову
28 липня, 18:02
Вадим Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС пропаганду
Суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу
2 серпня, 11:14
Митрополит УПЦ МП Павло у залі судових засідань
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти
7 серпня, 17:34
Нардеп Олександр Дубінський вважає, що його викликають на допити, бо він «викриває Зеленського та Єрмака»
Нардеп Дубінський у гавайській сорочці вийшов із чергового допиту і поматюкався
7 серпня, 15:01
Суддя визнав, що соцмережа затримувала розслідування щодо Трампа та оштрафував Twitter
Twitter отримав штраф у $350 тис. за неповагу до суду США
Вчора, 21:27
Юристи запевняють, що малоймовірно, що Медведчук поверне назад адвокатську ліцензію в Україні
Медведчук пішов до суду, щоб знову стати адвокатом в Україні
Вчора, 14:37

Кримінал

Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів
Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
33K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
24K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
21K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
12K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9273
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту