Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Нардеп Дубінський має носити електронний браслет до 8 жовтня

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці. Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідно до рішення суду, до 8 жовтня Дубінський має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

Зазначимо, що раніше адвокат нардепа звернувся з клопотанням відкласти засідання, бо зараз відбувається пленарне засідання у Верховній раді, а в судовій залі перебувають ще три депутати. Дубінський також просив перенести розгляд запобіжного заходу. Прокурор заперечив, бо порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа, тож суддя відмовився перенести засідання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 9 серпня Дубінський отримав підозру. Дубінський в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на «політичне замовлення» та висловив упевненість, що «справа проти нього розвалиться».

Раніше Олександр Дубінський стверджував, що виїхав за кордон нібито для того, щоб лікувати батька. Як зазначає Дубінський, він звернувся до МОЗ з усіма підтверджуючими документами та «законно отримав право на виїзд». Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року. Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Зазначимо, що Дубінський звинувачується у службовому підроблення документів та виїзді за кордон.