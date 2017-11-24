Інформація про замінування виставкового центру у Харкові не підтвердилася

Працівники поліції провели огляд 4500 кв. метрів, евакуювали 400 осіб

Інформація про замінування презентаційно-виставкового центру у місті Харкові не підтвердилась. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, в результаті перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено. Працівники поліції провели огляд 4500 кв. метрів, евакуювали 400 осіб. Порушень публічної безпеки та порядку не



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Працівники поліції провели огляд 4500 кв. метрів, евакуювали 400 осіб

Інформація про замінування презентаційно-виставкового центру у місті Харкові не підтвердилась. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, в результаті перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено.

Працівники поліції провели огляд 4500 кв. метрів, евакуювали 400 осіб. Порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано, постраждалих осіб не має.

12 січня о 23:03 до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі, розташованої на вулиці Академіка Павлова, 271.

Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Слідчим вирішується питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітниками поліції здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.