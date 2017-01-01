Керівника автодору Миколаївщини підозрюють у розкраданні 600 тисяч грн
- Сьогодні, 10:06
-
Розсилка
Чиновник,шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів незаконно заволодів бюджетними коштами
6 грудня керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на ремонт дороги.
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Змовившись з групою осіб посадовець підробив офіційні документи та незаконно заволодів понад 600 тис. грн, виділеними з бюджету на ремонт дороги Велика Корениха - Кам’янка.
Експерти встановили, що взагалі не здійснювалось такого ремонту, а складені документи про проведення ремонтних робіт не відповідають дійсності.
Зазначається, що державі спричинені матеріальні збитки на зазначену суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Зазначимо, начальником Служби автомобільних доріг у Миколаївській області є Сергій Ткаченко.