Поліція відкрила кримінальне провадження після перевірки Устинівського дитсадка на Кіровоградщині, де дітям давали воду з надмірним вмістом нітратів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Під час візиту представники Офісу омбудсмана ознайомилися з протоколом раніше проведеного аналізу колодязної води. Він показав, що вміст нітратів перевищував допустиму норму в 5,7 раза.

«Та насправді найбільше обурює не це. Цією водою продовжували поїти дітей та готували на ній їжу. Знаючи, яку небезпеку це несе для діточок!» – наголосив Лубінець.

Омбудсман назвав використання такої води грубим порушенням санітарних вимог. За його словами, вона становила загрозу для життя й здоров’я дітей та працівників закладу, оскільки такий вміст нітратів може спричинити тяжкі отруєння й масові неінфекційні захворювання.

Якою є норма нітратів у колодязній воді? За державними санітарними нормами, вміст нітратів у питній воді з колодязів не має перевищувати 50 мг/л. Надлишок нітратів особливо небезпечний для немовлят, оскільки може спричинити метгемоглобінемію – стан, за якого кров гірше переносить кисень. Кип’ятіння не видаляє нітрати з води.

«Будь-хто з 76 дітей міг просто померти… Адже на Кіровоградщині вже відомі випадки смерті немовлят від отруєння нітратами через використання забрудненої колодязної води для приготування дитячих сумішей», – підкреслив Лубінець.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань упродовж доби після втручання його представників. Офіс омбудсмана надав відповідальним органам рекомендації щодо усунення порушень і контролю за безпекою харчування.

Лубінець зазначив, що тримає ситуацію на особистому контролі, та подякував моніторинговій групі за своєчасне реагування.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року на Одещині перевірили організацію та якість харчування у 313 закладах освіти. Майже у 120 закладах виявили недоліки, а їхні керівники отримали приписи щодо усунення порушень. За даними обласної влади, більшість зауважень були незначними.