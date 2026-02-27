Суд відправив під варту очільника управління СБУ у Житомирській області

Компаниченко підозрюється в розкраданні бюджетних коштів

Начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із заставою на суму 6 980 000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У разі внесення застави Компаниченко має з’являтися за викликом, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не виїжджати за межі області.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

Згодом Повітряні сили ЗСУ прокоментували затримання посадової особи командування Повітряних сил.

Зокрема, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора було повідомлено про підозру командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області.