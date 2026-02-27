Головна Країна Кримінал
Смертельна аварія на Рівненщині: прокуратура повідомила про підозру інженерам

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Через ДТП з трьома загиблими на Рівненщині відкрили справу проти дорожників
Через ДТП з трьома загиблими на Рівненщині відкрили справу проти дорожників
фото: pgo_gov_ua

Посадовців підозрюють у неналежному утриманні дороги, що призвело до загибелі трьох людей

Рівненська обласна прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль стану дороги, де у 2023 році сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинули троє жінок, ще одна вагітна пасажирка втратила дитину. Про це повідомляє «Главком».

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. За даними слідства, 39-річна водійка автомобіля Landmark під час об’їзду просідання дорожнього покриття втратила керування. Автомобіль перекинувся та загорівся.

Унаслідок аварії загинули троє пасажирок, серед яких була 13-річна дівчинка. Ще одна жінка, яка перебувала у стані вагітності, втратила дитину.

Смертельна аварія на Рівненщині: прокуратура повідомила про підозру інженерам фото 1
фото: pgo_gov_ua

«Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками», – йдеться у заяві.

За інформацією прокуратури, підозру оголосили інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала ця ділянка дороги. Його підозрюють у порушенні правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).

Також підозру оголосили інженеру державної служби, який відповідав за контроль стану дороги. Йому інкримінують службову недбалість, що призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що на одному із залізничних переїздів у Чернівецькій області зіштовхнулися тепловоз та легковий автомобіль. ДТП сталася у межах села Дубівці. Внаслідок аварії водій авто загинув.

Теги: Рівненщина аварія прокуратура ДТП дороги

